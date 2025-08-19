Иркутск и китайский город Маньчжурия подписали соглашение об установлении дружественных отношений 18 августа. Цель — укрепление экономических и культурных связей, развитие туризма, образования и науки между городами, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра города Руслана Болотова.
Маньчжурия стала 16-м городом-побратимом Иркутска. Документ подписан с первым заместителем мэра Маньчжурии госпожой Чан Цин. Это ближайший к столице Прибайкалья китайский город, с которым планируется активное сотрудничество.
«Нам интересно сотрудничество в сферах медицины, культуры, привлечение инвестиций в экономику наших муниципалитетов, развитие образовательных, научно-технических, спортивных и творческих проектов», — написал мэр.
Отдельно выделена сфера туризма. В Маньчжурии ежегодно проходит фестиваль ледовых скульптур — аналогичное мероприятие уже проводилось в Иркутске в 2023 году. Города намерены обмениваться опытом в проведении подобных событий и совместно развивать туристическое направление.
Ранее Иркутск и китайский город Нинбо подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Церемония прошла в КНР в рамках визита российской делегации. Документ подписали мэр Иркутска Руслан Болотов и мэр Нинбо господин Тан Фэйфан.