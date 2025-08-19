Маньчжурия стала 16-м городом-побратимом Иркутска

Иркутск и китайский город Маньчжурия подписали соглашение об установлении дружественных отношений 18 августа. Цель — укрепление экономических и культурных связей, развитие туризма, образования и науки между городами, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра города Руслана Болотова.