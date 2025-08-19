Бывшие тесть и теща Николая Баскова накопили долги свыше 17 миллиардов рублей

Бывшие тесть и теща певца Николая Баскова — Евгения и Борис Шпигели — имеют задолженность свыше 17,1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости, ознакомившись с материалами Федеральной службы судебных приставов. Большая часть суммы — свыше 16,2 миллиарда рублей — связана с взысканиями по иску Генпрокуратуры.
Остальная часть долга, превышающая 900 миллионов рублей, включает задолженности за коммунальные услуги и налоги. Евгения Шпигель должна почти 1 миллион рублей по налогам и коммунальным платежам, а также более 202 миллионов рублей — по другим имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц. Кроме того, на нее наложен уголовный штраф свыше 149 миллионов рублей.
Ее супруг Борис Шпигель задолжал около 370 тысяч рублей по налогам и коммуналке. С мая этого года с него пытаются взыскать 400 тысяч рублей процессуальных издержек и уголовный штраф в размере почти 450 миллионов рублей.
Контроль за взысканием долгов ведут не только московские судебные приставы, но и сотрудники Главного межрегионального управления ФССП РФ, курирующего особо важные исполнительные производства.
В 2024 году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже он был освобожден от оставшегося срока по состоянию здоровья, однако обязан выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля и их соучастников почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства, хотя Генпрокуратура требовала взыскать 9,9 миллиарда рублей.
Ранее Баскова объявили в розыск на Украине.