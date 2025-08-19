Бывшие тесть и теща Николая Баскова накопили долги свыше 17 миллиардов рублей

В 2024 году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже он был освобожден от оставшегося срока по состоянию здоровья, однако обязан выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля и их соучастников почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства, хотя Генпрокуратура требовала взыскать 9,9 миллиарда рублей.