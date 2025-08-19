Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему в Красноярске нет мобильного интернета 19 августа

За сутки из Красноярского края поступило 599 жалоб.

Источник: Freepik

В Красноярском крае 24-й день подряд наблюдаются проблемы с интернетом. По данным сервиса Downdetector, за сутки из региона поступило 599 жалоб, что не так много. За последний час — 16 жалоб.

Сообщений с жалобами из Красноярского края на портале Downdetector пока немного. Жалобы были на перебои в работе интернета «Мегафон», «Орион-телеком», «Ростелеком», «Телекома».

Некоторые жители жаловались на отсутствие мобильной связи.

Напомним, что проблемы с мобильным интернетом возникли 26 июля. В министерстве цифрового развития объясняли, что ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. Сроки восстановления полноценной работы интернета не называются.

Ранее эксперты рассказывали, что будет с мобильным интернетом в Красноярском крае. Некоторые из них уверены, что ограничения в работе мобильного интернета могут стать обыденностью, тем более Красноярский край — значимый регион с точки зрения оборонной промышленности.

Отключения мобильного интернета также были и в некоторых других регионах России.