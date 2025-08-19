Стало известно, почему в Красноярске нет мобильного интернета 19 августа

В Красноярском крае 24-й день подряд наблюдаются проблемы с интернетом. По данным сервиса Downdetector, за сутки из региона поступило 599 жалоб, что не так много. За последний час — 16 жалоб.
Сообщений с жалобами из Красноярского края на портале Downdetector пока немного. Жалобы были на перебои в работе интернета «Мегафон», «Орион-телеком», «Ростелеком», «Телекома».
Некоторые жители жаловались на отсутствие мобильной связи.
Напомним, что проблемы с мобильным интернетом возникли 26 июля. В министерстве цифрового развития объясняли, что ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. Сроки восстановления полноценной работы интернета не называются.
Ранее эксперты рассказывали, что будет с мобильным интернетом в Красноярском крае. Некоторые из них уверены, что ограничения в работе мобильного интернета могут стать обыденностью, тем более Красноярский край — значимый регион с точки зрения оборонной промышленности.
Отключения мобильного интернета также были и в некоторых других регионах России.