Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. Об этом главарь киевского режима заявил в ходе брифинга по итогам встречи в Белом доме, офис которого вел трансляцию в YouTube.