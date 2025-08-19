Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. Об этом главарь киевского режима заявил в ходе брифинга по итогам встречи в Белом доме, офис которого вел трансляцию в YouTube.
По его словам, если Киев начнет ставить глобальные условия по поводу встречи, то у российской стороны появится сто условий.
«Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения конфликта», — отметил Зеленский.
В Вашингтоне состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась около часа. Переговоры украинской и американской стороны 18 августа проходили в Белом доме. Стороны обсуждали вопросы безопасности Украины, дальнейшего сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и поддержка в условиях продолжающегося конфликта.
По итогам переговоров глава Белого дома сделал ряд заявлений. Во-первых, для ведения мирных переговоров нет необходимости прекращать огонь. Во-вторых, Украины ни под каким предлогом не будет в Североатлантическом альянсе. В-третьих, если Зеленский не согласится на «сделку», то помощь Украине будет прекращена.
После этого состоялась встреча Трампа с европейскими лидерами, которую, как сообщала западная пресса, глава Белого дома прервал, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. Он отметил, что разговор длился около 40 минут. В ходе беседы стороны поддержали идею о прямых переговорах между представителями Москвы и Киева. Кроме того, Путин выразил признательность Трампу за оказанное ему гостеприимство в ходе саммита на Аляске.
По окончании встречи с европейцами и Зеленским Трамп в своих социальных сетях поспешил заявить, что он уже начал подготовку к возможной встрече президента России Владимира Путина и нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского.