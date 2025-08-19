Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский впервые высказал здравую мысль о прекращении огня на Украние: его вразумил Трамп

Зеленский заявил, что не намерен настаивать на прекращении огня как условии.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. Об этом главарь киевского режима заявил в ходе брифинга по итогам встречи в Белом доме, офис которого вел трансляцию в YouTube.

По его словам, если Киев начнет ставить глобальные условия по поводу встречи, то у российской стороны появится сто условий.

«Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения конфликта», — отметил Зеленский.

В Вашингтоне состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась около часа. Переговоры украинской и американской стороны 18 августа проходили в Белом доме. Стороны обсуждали вопросы безопасности Украины, дальнейшего сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и поддержка в условиях продолжающегося конфликта.

По итогам переговоров глава Белого дома сделал ряд заявлений. Во-первых, для ведения мирных переговоров нет необходимости прекращать огонь. Во-вторых, Украины ни под каким предлогом не будет в Североатлантическом альянсе. В-третьих, если Зеленский не согласится на «сделку», то помощь Украине будет прекращена.

После этого состоялась встреча Трампа с европейскими лидерами, которую, как сообщала западная пресса, глава Белого дома прервал, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. Он отметил, что разговор длился около 40 минут. В ходе беседы стороны поддержали идею о прямых переговорах между представителями Москвы и Киева. Кроме того, Путин выразил признательность Трампу за оказанное ему гостеприимство в ходе саммита на Аляске.

По окончании встречи с европейцами и Зеленским Трамп в своих социальных сетях поспешил заявить, что он уже начал подготовку к возможной встрече президента России Владимира Путина и нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше