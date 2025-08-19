Ричмонд
Бывшие тесть и тёща певца Баскова задолжали более 17 млрд рублей: вот за что они не платили

Бывшие тесть и тёща Баскова должны за коммуналку и налоги 17 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Экс-тесть и бывшая тёща певца Николая Баскова должны более 17,1 миллиарда рублей. В эту сумму входят задолженности по коммунальным платежам и налогам, а также взыскания по иску Генпрокуратуры, пишет РИА Новости со ссылкой на документы судебных приставов.

Речь идёт о Евгении и Борисе Шпигелях, родителях бывшей жены Баскова Светланы Шпигель. Сообщается, что задолженность Шпигелей по коммунальным платежам, различным взысканиям и налогам составляет более 900 миллионов рублей.

Львиную долю грандиозной задолженности Шпигелей составляет взыскание, которое наложил на Бориса Шпигеля Измайловский суд Москвы в 2024 году, когда он был осуждён за взятки бывшему губернатору Пензенской области Белозёрцеву.

Почему экс-сенатор, основатель и руководитель топовой фармацевтической компании, миллиардер и тесть Николая Баскова Борис Шпигель оказался в следственном изоляторе, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Москве Арбитражный суд назначил рассмотрение по существу дела о банкротстве бывшей жены певца Николая Баскова Светланы Шпигель на 24 сентября.