Жители НСО потратили 180,4 млрд на платные услуги за шесть месяцев

Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В период с января по июнь 2025 года жители Новосибирской области израсходовали на платные сервисы 180,4 миллиарда рублей. По данным Новосибирскстата, это демонстрирует увеличение на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, 2024 года.
Наибольшая часть потребительских трат пришлась на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляя 17% от общего объема. Заметные доли также занимают бытовые услуги (14,3%), медицинские сервисы (12,9%), транспорт (11,2%) и телекоммуникации (10%).
В среднем на каждого жителя региона пришлось 64 700 рублей расходов на различные виды услуг. Из этой суммы 11 005 рублей было направлено на оплату коммунальных платежей, 9 247 рублей — на бытовые нужды, 7 262 рубля — на транспорт, а 8 368 рублей — на здравоохранение. Совокупные затраты на туристические поездки и получение образования превысили 5000 рублей в расчете на одного новосибирца.
Увеличение расходов на платные услуги обусловлено как ростом цен на них, так и повышением потребительского спроса.