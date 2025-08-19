Жители НСО потратили 180,4 млрд на платные услуги за шесть месяцев

В среднем на каждого жителя региона пришлось 64 700 рублей расходов на различные виды услуг. Из этой суммы 11 005 рублей было направлено на оплату коммунальных платежей, 9 247 рублей — на бытовые нужды, 7 262 рубля — на транспорт, а 8 368 рублей — на здравоохранение. Совокупные затраты на туристические поездки и получение образования превысили 5000 рублей в расчете на одного новосибирца.