Реконструкция дороги Красноярск — Элита завершается

В региональном министерстве транспорта сообщили о завершении последнего этапа реконструкции автодороги Красноярск — Элита. В настоящее время готовность финального участка составляет 93%.
Там уложили асфальтобетонное покрытие, смонтировали пешеходные и барьерные ограждения, проложили тротуары и линии электроосвещения. Кроме того, завершен монтаж пяти п-образных опор, на 4 км трассы ведется устройство автоматического пункта весогабаритного контроля, началась поставка и монтаж сетевого оборудования и датчиков.
Накануне качество ремонта проверила комиссия.
«Замечания специалистов некритичные. Работа ведется, осталось не так много — досыпать обочины, поправить откосы, доделать разметку, завершить устройство водоотвода, повесить недостающие дорожные знаки. Планируем ввести объект к концу сентября», — рассказал руководитель КрУДор Андрей Журавлев.
Напомним, реконструкция дороги Красноярск — Элита началась в 2021 году. В настоящее время сданы в эксплуатацию три участка: вблизи остановки «Мясокомбинат», с перекрестком дорог Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино и с пересечением Минино — Бугачево. Там трассу расширили до четырех полос.