Реконструкция дороги Красноярск — Элита завершается

Напомним, реконструкция дороги Красноярск — Элита началась в 2021 году. В настоящее время сданы в эксплуатацию три участка: вблизи остановки «Мясокомбинат», с перекрестком дорог Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино и с пересечением Минино — Бугачево. Там трассу расширили до четырех полос.