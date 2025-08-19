Безопасность в омских школах обходится бюджету в десятки миллионов

На обеспечение безопасности школ и детских садов в 2025 году из бюджетов города и сельских районов выделено 21,9 миллиона рублей. На охрану колледжей, детских домов и интернатов в областном бюджете предусмотрели 149,5 миллиона. Об этом в министерстве образования Омской области сообщили по запросу издания НГС55.