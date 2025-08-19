Названы китайские авто, которые дешевле всего обходятся владельцам в Приморье

Эксперты Авито Авто (16+) проанализировали данные о стоимости владения китайскими автомобилями с пробегом, представленными на платформе в период с апреля по июль 2025 года в Приморском крае. Оказалось, что дешевле всего обходится содержание Chery Tiggo 4, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сервиса.
В пятерку китайских моделей, годовая стоимость владения которыми ниже всего, вошли Chery Tiggo 4 (74 000 рублей), Changan CS35 Plus (78 000 рублей), Geely Coolray (83 000 рублей), а также Geely Atlas Pro и Geely Emgrand 7 (по 89 000 рублей).
Несколько выше стоимость владения автомобилями, которые в настоящий момент являются одними из наиболее популярных у пользователей Авито Авто. Например, владение Geely Coolray обойдется в 83 000 рублей в год, Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro — в 93 000 рублей, Geely Atlas — в 97 000 рублей, Geely Tugella — в 109 000 рублей.
По данным Авито Авто, в среднем выгоднее содержать автомобили марок Changan (79 000 рублей в год), Geely (86 000 рублей в год), CheryExeed (91 000 рублей в год), Chery (93 000 рублей в год) и Dongfeng (100 000 рублей в год).
На платформе стоимость владения автомобилем рассчитывается автоматически — ее можно увидеть прямо в объявлении. При этом за средний пробег принимается показатель в 13,7 тысячи километров в год. Стоимость топлива основана на данных Росстата, а его расход — на технических характеристиках модели. Цена полиса ОСАГО рассчитывается исходя из условий для водителей в возрасте 34 лет со стажем вождения 11 лет, а средняя стоимость техобслуживания — в соответствии с данными Автотеки.
«Многие китайские автомобили в России до сих пор воспринимаются автолюбителями “в новинку”, а у покупателей еще недостаточно опыта эксплуатации, чтобы объективно оценить их надежность и стоимость владения. Именно этот фактор, а не реальные расходы, часто лежит в основе представлений о высоких затратах на содержание. Однако данные Авито Авто показывают: средние расходы на содержание автомобилей из Поднебесной — топливо, страховка, обслуживание — сегодня сопоставимы с показателями авто из других стран. Но, чтобы окончательно убедиться в надежности выбора, можно проверить полную историю автомобиля в отчете Автотеки, в котором собраны в удобном и понятном формате данные о пробеге, ДТП и ремонтах, залогах, запретах и легальности ввоза и другие важные факты, которые позволяют минимизировать финансовые и юридические риски при выборе авто с пробегом», — прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.