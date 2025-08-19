Названы китайские авто, которые дешевле всего обходятся владельцам в Приморье

«Многие китайские автомобили в России до сих пор воспринимаются автолюбителями “в новинку”, а у покупателей еще недостаточно опыта эксплуатации, чтобы объективно оценить их надежность и стоимость владения. Именно этот фактор, а не реальные расходы, часто лежит в основе представлений о высоких затратах на содержание. Однако данные Авито Авто показывают: средние расходы на содержание автомобилей из Поднебесной — топливо, страховка, обслуживание — сегодня сопоставимы с показателями авто из других стран. Но, чтобы окончательно убедиться в надежности выбора, можно проверить полную историю автомобиля в отчете Автотеки, в котором собраны в удобном и понятном формате данные о пробеге, ДТП и ремонтах, залогах, запретах и легальности ввоза и другие важные факты, которые позволяют минимизировать финансовые и юридические риски при выборе авто с пробегом», — прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.