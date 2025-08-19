Вирусолог Пейрис: пандемия неизбежна, но мир готов к ней не лучше, чем к COVID-19

Известный вирусолог и почетный профессор Гонконгского университета Малик Пейрис заявил, что новая пандемия обязательно наступит, однако уровень готовности человечества к ней вряд ли превзойдет подготовку к COVID-19. Ученый, открывший вирус атипичной пневмонии в 2003 году, особо выделил респираторные вирусы как главный источник будущих глобальных угроз. Об этом пишет ТАСС.
Пейрис подчеркнул необходимость усиленного внимания к способам борьбы с грядущими пандемиями. По его словам, опыт COVID-19 продемонстрировал, что пандемии наносят серьезный урон не только здоровью людей, но и экономике с социальной сферой.
За последние десятилетия частота передачи вирусов от животных к человеку значительно выросла. Новые вирусы появляются примерно каждые три-четыре года — среди них атипичная пневмония, свиной грипп, COVID-19, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола и вирус Зика. Факторами риска выступают интенсивное животноводство, рост туризма и торговля экзотическими животными.
В качестве примеров профессор привел вспышку оспы обезьян в США в 2003 году, связанную с импортом инфицированных африканских животных, а также распространение варианта COVID-19 Delta в Гонконге в 2022 году, вызванное зараженными хомяками. При этом он отметил, что большинство подобных вирусов не приводят к пандемиям.
Особую тревогу у ученого вызывают респираторные вирусы из-за их высокой скорости распространения. Пейрис настаивает на необходимости интегрированного подхода «единого здоровья», который объединяет заботу о здоровье человека, животных и окружающей среды. Без тесного сотрудничества специалистов из всех этих областей невозможно эффективно защитить здоровье общества и предотвратить новые пандемии.
