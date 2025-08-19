Вирусолог Пейрис: пандемия неизбежна, но мир готов к ней не лучше, чем к COVID-19

В качестве примеров профессор привел вспышку оспы обезьян в США в 2003 году, связанную с импортом инфицированных африканских животных, а также распространение варианта COVID-19 Delta в Гонконге в 2022 году, вызванное зараженными хомяками. При этом он отметил, что большинство подобных вирусов не приводят к пандемиям.