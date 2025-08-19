Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 августа

Козерогам будет трудно сосредоточиться на своих обязанностях. У вас не получится делать два дела разом — вы беретесь то за одно, то за другое, но часто бросаете начатое. Раздражать могут суета и неразбериха. Навести порядок в делах не удастся, хотя вы очень стараетесь. Не исключены финансовые проблемы. Не обсуждайте дела, связанные с деньгами. На этом фоне сейчас возможны конфликты.