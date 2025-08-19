Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 августа

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 18 августа.
У Овнов будет противоречивой первая половина дня. Многое будет идти не по плану, будьте готовы и старайтесь приспосабливаться к обстоятельствам. В этом вам поможет оптимизм. Сегодня вы можете не бояться проявить инициативу. Это будет полезно для саморазвития и принесет успех в делах. Присмотритесь к тем людям, которые поддержат вашу самую смелую идею.
Тельцам звезды советуют взять себя в руки, не нервничать и не волноваться по пустякам. Ваш эмоциональный фон сегодня довольно неблагоприятен. Однако сохраненное самообладание поможет вам сделать запланированные дела и добиться хороших результатов. Также сегодня отличный день для учебы и поисков своих скрытых талантов. Вечером могут прийти приятные известия от старых знакомых.
День Близнецов будет полон борьбы с собственными эмоциями. Придется держать их под контролем — только так получится добиться желаемых результатов. Постарайтесь не поддаваться негативным мыслям и попробуйте отогнать от себя неприятные воспоминания. В этом вам поможет ностальгия по победам, которые вы когда-то достигли. Сегодня также хороший день для общения с близкими. Обсудите с ними планы на будущее.
Раков ждет простой и далеко не плохой день. У вас будет шанс решить старые проблемы и получить ответы на те вопросы, которые давно беспокоят. Сегодня не стоит беспокоиться из-за мелочей, гоните прочь навязчивые мысли. Серьезных проблем не возникнет. Вечером будет сложно сосредоточиться: рекомендуется не принимать в это время важных решений.
Львам сегодня придется выступить в роли некоего пророка для своих друзей и коллег. Порой заданные вами вопросы ставят в тупик окружающих, однако они помогают по-новому взглянуть на привычные вещи и ситуации. Обратите внимание на тех, кого заинтересует ваш взгляд на мир. Эти люди могут стать вашими хорошими друзьями. Сегодня также можно смело экспериментировать.
Девам астрологи советуют не переоценивать себя и не забывать отдыхать. Зачастую вы берете на себя слишком много. Также проявите осторожность в финансовых вопросах. Нельзя давать обещаний, которые не сможете выполнить. Придется побороться с самим собой — заблуждения помешают принять верные решения.
Весов ждет приятная и плодотворная первая половина дня. В это время отлично пройдут важные встречи и разговоры. Старайтесь не строить иллюзий и смотреть на вещи реалистично. Это умение поможет вам принимать серьезные решения взвешено. Старайтесь лишний раз не рисковать. Также сегодня важно контролировать свои эмоции.
Скорпионам, как и Девам, сегодня стоит поберечь свои силы. Старайтесь не брать сейчас на себя никаких обязательств — вам будет трудно исполнить даже то, что давно обещали и над чем уже активно работаете. Есть вероятность, что семейные обстоятельства станут поводом поменять изначальные планы. Вашим близким может понадобиться ваша помощь.
Стрельцам стоит держать себя в руках и не давать воли эмоциям. В эмоциональном порыве вы сегодня способны сделать то, что исправить будет очень сложно. О совершенном в таком состоянии поступке придется долго сожалеть, поэтому старайтесь все взвешивать. Многие проблемы, которые сейчас возникают, не так важны, как может показаться на первый взгляд.
Козерогам будет трудно сосредоточиться на своих обязанностях. У вас не получится делать два дела разом — вы беретесь то за одно, то за другое, но часто бросаете начатое. Раздражать могут суета и неразбериха. Навести порядок в делах не удастся, хотя вы очень стараетесь. Не исключены финансовые проблемы. Не обсуждайте дела, связанные с деньгами. На этом фоне сейчас возможны конфликты.
У Водолеев сегодня есть возможность достичь давно поставленных целей. Интуиция сегодня на высоте, ее подсказки всегда точны и своевременны, прислушивайтесь к себе. Можете ждать удачных совпадений, но в финансовых вопросах проявите осторожность. Вы можете легко потратить крупную сумму денег на пустяки.
Утро у Рыб будет беспокойное и неприятное. Но день исправит ситуацию. Сегодня вам понадобиться опыт, который вы получили до этого. Старайтесь не нервничать, вы со многим успеете справиться. Главное — не откладывать дела на потом и завершить начатое. Не берите сейчас деньги в долг, не совершайте покупки в кредит. Финансовые вопросы обсуждать не стоит, передает «Российская газета».