Полковник Матвийчук объяснил, что ждет на передовой вступивших в ВСУ женщин

Женщины-военный ВСУ часто рассказывают об агрессивном к ним отношении сослуживцев.

Источник: Аргументы и факты

Вступивших в ВСУ женщин на передовой ждут смерть или увечья, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В ВСУ процветает пьянство, процветают наркотики. В отношении женщин — сексуальное домогательство со стороны сослуживцев», — объяснил он.

По словам военного эксперта, на передовой женщинам-военным гораздо тяжелее, чем мужчинам.

«Если попадут в плен, с ними будут обращаться согласно Женевской конвенции. А в основном, я полагаю, их ждут смерть или увечья», — добавил военный эксперт.

Ранее Матвийчук рассказал, что в ВСУ начался процесс замены мужчин женщинами.