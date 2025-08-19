Полковник Матвийчук объяснил, что ждет на передовой вступивших в ВСУ женщин

Вступивших в ВСУ женщин на передовой ждут смерть или увечья, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«В ВСУ процветает пьянство, процветают наркотики. В отношении женщин — сексуальное домогательство со стороны сослуживцев», — объяснил он.
По словам военного эксперта, на передовой женщинам-военным гораздо тяжелее, чем мужчинам.
«Если попадут в плен, с ними будут обращаться согласно Женевской конвенции. А в основном, я полагаю, их ждут смерть или увечья», — добавил военный эксперт.
Ранее Матвийчук рассказал, что в ВСУ начался процесс замены мужчин женщинами.