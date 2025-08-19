Трамп сделал громкое заявление о встрече Путина и Зеленского: Этому предшествовал срочный звонок в Кремль

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что уже начал подготовку встречи президента России Владимира Путина с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским, за которой, как планируется, последуют трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Свои новые шаги политик анонсировал в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что после встреч с главами некоторых европейских стран и главарем киевского режима, он связался с президентом России Владимиром Путиным, а после этого приступил к подготовке встречи Путина и Зеленского.
«Ее место еще предстоит определить. После того, как эта встреча состоится, у нас будут трехсторонние переговоры, в которых примут участие оба президента и я», — отметил глава Белого дома.
С точки зрения урегулирования конфликта, это «очень хороший шаг». Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной.
18 августа в Белом доме состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась около часа. Круг обсуждаемых вопросов очерчивался безопасностью Украины, дальнейшим сотрудничеством Украины и США и поддержкой в условиях продолжающегося конфликта.
К слову, по итогам встречи у Зеленского прибавилось немного здравомыслия. Он впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. По его словам, если Киев начнет ставить глобальные условия по поводу встречи, то и у российской стороны появится сто условий. Поэтому о них лучше совсем отказаться.
Следом в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с европейскими лидерами, где был и Зеленский. Эти переговоры глава Белого дома прервал ради звонка российскому президенту Владимиру Путину. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе разговора Путин и Трамп поддержали идею о прямых переговорах между представителями Москвы и Киева. В целом беседа длилась около 40 минут.
После этого президент США сообщил европейским лидерам о намерении провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной уже менее чем через неделю — 22 августа.