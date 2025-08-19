Трамп сделал громкое заявление о встрече Путина и Зеленского: Этому предшествовал срочный звонок в Кремль

К слову, по итогам встречи у Зеленского прибавилось немного здравомыслия. Он впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. По его словам, если Киев начнет ставить глобальные условия по поводу встречи, то и у российской стороны появится сто условий. Поэтому о них лучше совсем отказаться.