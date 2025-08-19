Омичей ждут масштабные, но кратковременные отключения холодной воды

В период с 19 по 26 августа в Омске пройдут масштабные, но кратковременные отключения холодной воды. В этот период на водопроводах пройдут ремонтные работы, об их проведении известил своих абонентов «Омскводоканал».
Так, уже сегодня, 19 августа, с 11:00 до 18:00 замена аварийной запорной арматуры будет проведена по улицам Октябрьская—Осоавиахимовская. Под отключение водоснабжения в этот период попадут абоненты по адресам:
— Гусарова, 51, 48 (правый ввод); — Октябрьская, 153, 127, 122, 124, 126, 125, 120, 120а, 110; — Чернышевского, 6; — Яковлева, 145, 112, 143, 108; — Герцена, 44, 46, 55, 57, 63, 65, 48 лит Н (ввод Агрегатного завода со стороны улицы Октябрьская).
Потребителей, попадающих под отключение, попросили запастись на этот период холодной водой.
В среду, 20 августа, ремонтные работы пройдут на водопроводе по улице Масленникова. Вода будет отключена в 26 жилых домах, двух административных зданиях и одном соцобъекте. Под отключение попадают следующие адреса: — 11 Линия, 181, 183, 185; — Шебалдина, 164, 166, 168, 170, 199, 199/1, 199/2, 199; — Масленикова, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 171; — 20 лет РККА, 186, 188, 184, 190, 192, 194, 200, 204, 204А; — 16 Линия, 188, 190.
Работы пройдут с 10:00 до 20:00. На это время на Масленникова, 175 для жителей установят машину с питьевой водой.
21 августа с 10:00 до 20:00 водоканал проведет ремонтные работы на водопроводе по улице 16-й Военный городок. Холодное водоснабжение на это время будет отключено в восьми многоквартирных домах по улице 16-й Военный городок, 338, 339, 365, 366, 368, 381, 383, 417. У последнего дома для жителей будет установлена машина с питьевой водой.
Уже на следующей неделе, 25 августа, ремонтные работы пройдут на сетях по улицам Ледорезная и Старозагородная Роща. С 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в четырех административных зданиях по адресам улица Старозагородная роща, 8/1,10/3, 10, 10/4. 26 августа ремонт будет проведен на магистральном водопроводе по улице 2-я Казахстанская. С 4 утра до начала следующего дня холодной воды не будет по следующим адресам: — поселок Магистральный — СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард» -. поселок Новостройка, Новостройка, 9, Новостройка 20б, Новостройка 20/1, 20А, Водоразборная колонка п. Новостройка, Новостройка, 35, Новостройка, 51 — Мельничная 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89А, 89, 89Б, 89/5, 89/6, 91, 122, 124, 120, 102, 91 В, 87А, 130,132,134,136,138; — Семиреченская 132,134,136,138,97а, 97к.6, 101, 130, 130А, 132Б, 132А, 139, 101, 97а к.8, — Талалихина, 22 — 5-я Кировская, 176 — поселок Самарка (ул. 1−14 Самарские, ул. Днепровская, ул. Грибоедова) — Талалихина, 29а — 10-я Самарская, 17 — 2-я Казахстанская 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2 — 3-я Казахстанская 6−8 Машины с питьевой водой на этот период будут установлены по адресам улица Мельничная, 89, улица Новостройка, 136, поселок Мелиораторов, улица Кучумова с 10.00 до 20.00. Часть потребителей на время ремонта будет находиться на пониженном давлении. Напор воды будет незначительным по следующим адресам:
— улицы 1, 2, 3 Автомобильная — улицы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Западная — улицы 1, 2, 3, 4 Кулундинская — 8 Семиреченский пер.1 — улицы Мельничная — 1, 2, 3 Казахстанская — Перова — Менжинского — Можайского (п. Самарка) — поселок Мелиораторов, поселок Троицкое — улицы 1, 2 Читинская −1, 2, 3, 4 Молдавская — поселок Лесоперевалка.