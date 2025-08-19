Омичей ждут масштабные, но кратковременные отключения холодной воды

Уже на следующей неделе, 25 августа, ремонтные работы пройдут на сетях по улицам Ледорезная и Старозагородная Роща. С 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в четырех административных зданиях по адресам улица Старозагородная роща, 8/1,10/3, 10, 10/4. 26 августа ремонт будет проведен на магистральном водопроводе по улице 2-я Казахстанская. С 4 утра до начала следующего дня холодной воды не будет по следующим адресам: — поселок Магистральный — СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард» -. поселок Новостройка, Новостройка, 9, Новостройка 20б, Новостройка 20/1, 20А, Водоразборная колонка п. Новостройка, Новостройка, 35, Новостройка, 51 — Мельничная 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89А, 89, 89Б, 89/5, 89/6, 91, 122, 124, 120, 102, 91 В, 87А, 130,132,134,136,138; — Семиреченская 132,134,136,138,97а, 97к.6, 101, 130, 130А, 132Б, 132А, 139, 101, 97а к.8, — Талалихина, 22 — 5-я Кировская, 176 — поселок Самарка (ул. 1−14 Самарские, ул. Днепровская, ул. Грибоедова) — Талалихина, 29а — 10-я Самарская, 17 — 2-я Казахстанская 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2 — 3-я Казахстанская 6−8 Машины с питьевой водой на этот период будут установлены по адресам улица Мельничная, 89, улица Новостройка, 136, поселок Мелиораторов, улица Кучумова с 10.00 до 20.00. Часть потребителей на время ремонта будет находиться на пониженном давлении. Напор воды будет незначительным по следующим адресам: