Россиянам рассказали, какие популярные стили одежды подходят для тематических вечеринок

— Для таких мероприятий подойдут различные стили, в зависимости от дресс-кода мероприятия. Например, для ретро-вечеринок можно выбрать одежду из 70-х или 80-х, для готических — темные и драматические наряды, а для карнавала — яркие и экстравагантные костюмы, — пояснила Кошелева.