Россиянам рассказали, какие популярные стили одежды подходят для тематических вечеринок

Стилист Кошелева перечислила модные стили для тематических вечеринок.

Источник: Комсомольская правда

Каждая вечеринка может стать поводом для экспериментов с образом. Стилист и fashion-аналитик Ксения Кошелева рассказала KP.RU, какие наряды сейчас в моде и как выбрать одежду для тематических мероприятий.

— Для таких мероприятий подойдут различные стили, в зависимости от дресс-кода мероприятия. Например, для ретро-вечеринок можно выбрать одежду из 70-х или 80-х, для готических — темные и драматические наряды, а для карнавала — яркие и экстравагантные костюмы, — пояснила Кошелева.

Эксперт отметила, что современные стили позволяют людям выражать индивидуальность и креативность. Мода стала более смешанной: уличный стиль соседствует с ретро, а минимализм — с яркими и необычными комбинациями.

По словам стилиста, молодежь особенно активно экспериментирует с образами, вдохновляясь соцсетями и знаменитостями. Даже офисная и повседневная одежда теперь может включать элементы тематических трендов — главное сочетать комфорт и креатив.