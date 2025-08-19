Ричмонд
В Приморье на время ВЭФ-2025 введут ограничения на полеты

В Приморском крае в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), который в этом году пройдет в период с 3 по 6 сентября, введут ограничения на полеты радиусом 250 километров с центром во Владивостоке.

В Приморском крае в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), который в этом году пройдет в период с 3 по 6 сентября, введут ограничения на полеты радиусом 250 километров с центром во Владивостоке. Об этом предупредила пресс-служба правительства Приморья.

«Ограничение на использование воздушного пространства вводится в Приморье на время проведения Восточного экономического форума — c 3 по 6 сентября», — сообщили в региональном правительстве. ".

Там отметили, что под исключением попадут воздушные суда, задействованные в организации ВЭФ. При этом регулярные рейсы будут выполняться согласно расписанию авиакомпаний.

Ограничения будут действовать с 00:00 3 сентября и продлятся до 24:00 6 сентября, уточнило министерство транспорта и дорожного хозяйства края.

В этом году ВЭФ во Владивостоке пройдет уже в десятый раз. Главная тема юбилейного форума: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

