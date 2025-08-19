В Приморье на время ВЭФ-2025 введут ограничения на полеты

В Приморском крае в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), который в этом году пройдет в период с 3 по 6 сентября, введут ограничения на полеты радиусом 250 километров с центром во Владивостоке. Об этом предупредила пресс-служба правительства Приморья.