Хакеры помогли навести удар по ТЦК в Одессе

ВС РФ ударили по 262-му учебному центру ВСУ в Черниговской области двумя ракетами «Искандер».

Источник: Аргументы и факты

Хакер PalachPro, говоря о помощи в наведении удара по тренировочному лагерю наемников ВСУ в Черниговской области, рассказал aif.ru о других наводках, которые помогли российским бойцам в зоне боевых действий.

«Конечно, наводок было очень много. В пример возьмем наводку на ТЦК в Одессе, 10 июля. Тогда сработал отряд “Палач”, они успешно уничтожили объект», — сказал хакер.

Ранее СМИ писали, что хакер PalachPro выявил и передал российским военным координаты тренировочного лагеря, где проходила подготовка иностранных наемников в Черниговской области. В результате по данному объекту был нанесен прицельный ракетный удар.

Aif.ru писал, что 12 августа ВС РФ ударили по 262-му учебному центру ВСУ в Черниговской области двумя ракетами «Искандер». В результате 50 боевиков были уничтожены или ранены, поражены техника и здания.