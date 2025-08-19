Хакер PalachPro, говоря о помощи в наведении удара по тренировочному лагерю наемников ВСУ в Черниговской области, рассказал aif.ru о других наводках, которые помогли российским бойцам в зоне боевых действий.
«Конечно, наводок было очень много. В пример возьмем наводку на ТЦК в Одессе, 10 июля. Тогда сработал отряд “Палач”, они успешно уничтожили объект», — сказал хакер.
Ранее СМИ писали, что хакер PalachPro выявил и передал российским военным координаты тренировочного лагеря, где проходила подготовка иностранных наемников в Черниговской области. В результате по данному объекту был нанесен прицельный ракетный удар.
Aif.ru писал, что 12 августа ВС РФ ударили по 262-му учебному центру ВСУ в Черниговской области двумя ракетами «Искандер». В результате 50 боевиков были уничтожены или ранены, поражены техника и здания.