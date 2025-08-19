Эксперт Шурыгин спрогнозировал скорую войну роботов в зоне боевых действий

В ближайшее время количество боевых роботов в войсках будет расти в большом количестве. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Ранее Сырский заявлял, что в 2025 году в войска намерены поставить 15 тысяч наземных роботизированных платформ разного назначения.
«В ближайшем будущем количество дистанционно управляемых систем будет расти в геометрической прогрессии. Они будут применяться все больше и больше. Но рано или поздно они тоже упрутся в некий потолок, потому что любая такая система подвержена РЭБ, поэтому их можно подавлять. В ответ на это появляются дистанционно управляемые системы на оптоволокне, но и против них есть оружие. Поэтому никогда не бывает идеального оружия и контроружия. Все зависит еще от искусства его применения и от мастерства тех, кто его применяет», — сказал собеседник издания.
Шурыгин также рассказывал aif.ru, что боевые роботы, о которых говорил Сырский, уничтожаются гранатометами либо выстрелом из снайперской винтовки.
До этого председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сообщал aif.ru, что переброшенное в Сумскую область спецподразделение ГУР Украины Rhinos Group ждет бесславный конец, как и другие хваленые элитные подразделения ВСУ. Он отмечал, что оно владеет большим количеством робототехники.