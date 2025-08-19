Эксперт Шурыгин спрогнозировал скорую войну роботов в зоне боевых действий

«В ближайшем будущем количество дистанционно управляемых систем будет расти в геометрической прогрессии. Они будут применяться все больше и больше. Но рано или поздно они тоже упрутся в некий потолок, потому что любая такая система подвержена РЭБ, поэтому их можно подавлять. В ответ на это появляются дистанционно управляемые системы на оптоволокне, но и против них есть оружие. Поэтому никогда не бывает идеального оружия и контроружия. Все зависит еще от искусства его применения и от мастерства тех, кто его применяет», — сказал собеседник издания.