Омичам рассказали, как выбирать страховку для путешествий по России

Семейный отдых с детьми требует больше предусмотрительности. Может проявиться аллергия на новые блюда, активные игры на площадке обернуться сильными ушибами или же ребёнок может простудиться — и всё это в другой области, вдали от семейного врача. Поэтому важно, чтобы в подобных ситуациях была возможность получить оперативный доступ к квалифицированной помощи. Хорошо, если программой страхования предусмотрена организация медицинской помощи. Стоит также заранее уточнить у страховой, как действовать в экстренной ситуации: куда звонить, какие документы понадобятся, кто может сопровождать ребёнка к врачу.