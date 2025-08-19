Омичам рассказали, как выбирать страховку для путешествий по России

Путешествия по России становятся всё популярнее: одни едут в экспедицию на Кольский полуостров, другие — любоваться природой в Карелии, а кто-то на выходных отправляется погулять в другой город. Но даже при самой тщательной подготовке бывает сложно избежать непредвиденных ситуаций: травм, болезней, задержек рейсов или потери багажа. Чтобы они не превратили отдых в стресс, стоит заранее подумать о страховании. Елена Кошелева, директор проектов СберСтрахования, делится рекомендациями — какую страховку выбрать в зависимости от формата поездки.
Поездки в другие города. Фокус на медицину и багаж.
Даже короткий отпуск внутри страны может обернуться неприятностями: отравлением, простудой, аллергией или обострением хронического заболевания. Несмотря на то, что медицинская помощь в России доступна по полису ОМС, на практике этого бывает недостаточно: не всегда рядом есть бесплатная клиника, а срочная помощь может оказаться только платной. Туристическая страховка может покрыть приём врача, диагностику, экстренные процедуры, в том числе в частных медцентрах.
Ещё один важный пункт в дороге — защита багажа. При переездах с пересадками, будь то поезд или самолёт, чемодан может потеряться или быть повреждён. Такая опция, включённая в страховой полис, покроет часть убытков, если багаж украдут, испортят или он не приедет вовремя.
Если планируете активный отдых — обратите внимание на защиту от травм.
Велопрогулки, сплавы, пешие маршруты и походы — всё это требует хорошей физической подготовки, но травмы всё равно случаются. Даже простой ушиб или растяжение может обернуться необходимостью покинуть маршрут и искать помощь. Программы страхования с защитой от несчастных случаев обеспечивают фиксированную выплату, если человек сталкивается с травмами. Эти средства можно потратить на лечение, дорогу домой, медикаменты или распорядиться иным способом. Но важно: некоторые страховки не покрывают часть видов экстремального отдыха по умолчанию, они включены только в расширенное покрытие. Поэтому стоит заранее связаться со страховой компанией и обсудить все нюансы до оформления полиса.
Защита детей в путешествиях — обязательна.
Семейный отдых с детьми требует больше предусмотрительности. Может проявиться аллергия на новые блюда, активные игры на площадке обернуться сильными ушибами или же ребёнок может простудиться — и всё это в другой области, вдали от семейного врача. Поэтому важно, чтобы в подобных ситуациях была возможность получить оперативный доступ к квалифицированной помощи. Хорошо, если программой страхования предусмотрена организация медицинской помощи. Стоит также заранее уточнить у страховой, как действовать в экстренной ситуации: куда звонить, какие документы понадобятся, кто может сопровождать ребёнка к врачу.
Изучите, как работает защита.
Полис можно оформить за пару минут, но, прежде чем это сделать — важно прочитать условия. На что именно действует страховка? Нужно ли отдельно указывать активный отдых? Какие документы нужно предоставить, если что-то случится? Поэтому чем лучше вы понимаете механизм, тем проще будет действовать в нужный момент.
Страховка — это не формальность, а часть заботы о себе.
Риск в путешествии — это не всегда нечто экстраординарное. Зачастую речь идёт о вполне бытовых ситуациях: ушиб, пищевая реакция на некачественную еду в пути, повреждённый багаж. Правильно подобранная страховка, отвечающая формату и целям поездки — это способ не только сэкономить деньги, но и чувствовать себя увереннее. Когда вы знаете, что точно получите поддержку в сложной ситуации, отдых действительно становится отдыхом.