14-летний подросток на питбайке попал под колеса авто в Новосибирске

Водитель Тойота Хайлендер столкнулся с молодым человеком на двухколесном транспортном средстве на улице Печатников на ОбьГЭС.
Согласно предварительным данным, 18 августа 2025 года в Советском районе произошло ДТП. Мужчина 1966 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Toyota Highlander, двигался по улице Печатников в направлении от улицы Часовой. При выполнении поворота налево на прилегающую территорию он допустил столкновение с питбайком, которым управлял мальчик, родившийся в 2011 году.
В результате инцидента пострадал несовершеннолетний водитель питбайка, 2011 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение. Информация о характере полученных травм уточняется.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины данного дорожно-транспортного происшествия.