14-летний подросток на питбайке попал под колеса авто в Новосибирске

Согласно предварительным данным, 18 августа 2025 года в Советском районе произошло ДТП. Мужчина 1966 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Toyota Highlander, двигался по улице Печатников в направлении от улицы Часовой. При выполнении поворота налево на прилегающую территорию он допустил столкновение с питбайком, которым управлял мальчик, родившийся в 2011 году.