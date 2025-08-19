Ричмонд
Узбекистан готовится подписать соглашение о расширенном партнерстве с ЕС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о подготовке к подписанию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС). Об этом он заявил на форуме «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития» в Ташкенте.

Мирзиеев отметил, что подписание соглашения ожидается в ближайшие месяцы и установит стратегическое партнерство между регионом и ЕС. Он также подчеркнул роль Азербайджана как «стратегического моста» между Центральной Азией и Европой, выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву за участие в региональных процессах.

— Мы ценим готовность Ильхама Алиева участвовать в новых региональных процессах, — цитирует Мирзиеева Лента.ру.

Помимо этого, вечером 8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что главы Армении и Азербайджана подписали соглашения, согласно которым стороны навсегда прекратят боевые действия, установят торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также будут уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

