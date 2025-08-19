Узбекистан готовится подписать соглашение о расширенном партнерстве с ЕС

Мирзиеев отметил, что подписание соглашения ожидается в ближайшие месяцы и установит стратегическое партнерство между регионом и ЕС. Он также подчеркнул роль Азербайджана как «стратегического моста» между Центральной Азией и Европой, выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву за участие в региональных процессах.