Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ в матче с «Динамо»

В заключительном матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Пари Нижний Новгород» одержали победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 2:0. Игра прошла на нейтральном поле в Саранске.

Источник: Life.ru

Авторами забитых мячей стали Хуан Боселли, открывший счёт на 16-й минуте, и Олакунле Олусегун, закрепивший преимущество нижегородцев на 41-й минуте.

Местом проведения матча был выбран Саранск, поскольку на домашнем стадионе «Пари НН» в Нижнем Новгороде в настоящее время ведутся ремонтные работы. Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов выразил надежду на то, что команда сможет вернуться на родную арену уже в сентябре.

Эта победа стала первой для «Пари НН» в текущем чемпионате, позволив команде набрать 3 очка и расположиться на 15-ой строчке в турнирной таблице. До этого нижегородцы потерпели поражения во всех четырёх стартовых турах. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, занимает 11-е место с 5 очками в активе.

В следующем туре «Пари НН» отправится в Москву, где встретится с местным «Динамо», а махачкалинское «Динамо» ждёт выезд в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Обе игры запланированы на 23 августа.

Ранее главный тренер «Ахмат» Станислав Черчесов поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за поддержку во время матча с «Крыльями Советов». Он отметил, что чеченский лидер играет особую роль в развитии футбола в регионе. Тренер выразил надежду, что команда будет радовать своего покровителя успехами.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше