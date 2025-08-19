«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ в матче с «Динамо»

Эта победа стала первой для «Пари НН» в текущем чемпионате, позволив команде набрать 3 очка и расположиться на 15-ой строчке в турнирной таблице. До этого нижегородцы потерпели поражения во всех четырёх стартовых турах. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, занимает 11-е место с 5 очками в активе.