Полиция прибыла к «Крокусу» через шесть минут после атаки

Первые сотрудники полиции были у концертного зала «Крокус сити холл», где террористы расстреливали людей, уже через шесть минут после начала террористической атаки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Речь идёт о двоих сотрудниках ППС, которые патрулировали улицы. Этот наряд прибыл к «Крокусу» уже в 20.05. В 20.10 на месте были ещё 20 сотрудников ППС, затем — два наряда ДПС. Наряды группы задержания Росгвардии прибыли в 20.18 и в 20.22, а в 21.20 на месте были 30 сотрудников мобильного резерва, сообщается в публикации.
Напомним, 4 августа Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 19 фигурантов по делу о теракте в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». При этом 13 человек обвиняются непосредственно в совершении теракта, остальные — в содействии тяжкому преступлению.
Ранее сообщалось, что устроившие нападение на «Крокус» собирались сделать то же в Дагестане.