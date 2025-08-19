Красноярскому краю не стали менять прокурора

Накануне на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры Роман Тютюник подвел промежуточные итоги работы надзорного ведомства и определил задачи на второе полугодие. Он подробно остановился на ключевых показателях в борьбе с преступностью и коррупцией, а также рассказал о достижениях в решении проблем, касающихся социальной сферы, жилья и ЖКХ, экономики, защиты бизнеса, экологии и других приоритетных направлений.
Закончил свое выступление прокурор края, обращаясь к подчиненным, следующими словами:
«Живите проблемами поднадзорных территорий, глубоко вникайте в них и управляйте ими. Стремитесь каждый день быть лучше себя вчерашнего. Работайте стабильно, уверенно, с осознанием того, что день будет таким, каким вы себе его сформулируете. Активность вашей позиции определена гражданами, временем и его потребностями. Продолжаем работать, за итоги спрошу с каждого».
Напомним, Тютюник родился в 1977 году, окончил Тюменский госуниверситет. В органах прокуратуры служит с 1999 года, в том числе занимал руководящие должности в Тюменской области и республике Калмыкия. С 26 марта 2020 года стал прокурором Красноярского края.