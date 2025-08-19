В ГД предложили отправлять к психологам родителей за странные детские имена

Родителям, которые хотят дать своему ребенку неблагозвучное или экзотическое имя, нужна психологическая помощь, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Об этом он заявил aif.ru, комментируя предложение Общественной палаты ограничить возможность давать детям «неблагозвучные» имена и создать на «Госуслугах» сервис по подбору имени ребёнку из списка «традиционных».
«Это очень щепетильный момент, поскольку называть ребенка — это право родителей. Другое дело, если имя не соответствует традиции. Например, какой-то умник хочет назвать ребенка, например, Пистелиной, то в таком случае нужно предлагать родителям побеседовать с психологом, чтобы понять их порыв. Возможно родители имели какой-то порочный след в своей жизни, связанный с употреблением, например, каких-то препаратов. Я уверен, что любой нормальный человек, заблуждающийся в отношении имени своего ребёнка, после нормальных аргументов не будет желать зла и называть сына Люцифером», — объяснил парламентарий.
Милонов отметил, что родителям нужно думать не только о своем праве выбрать ребенку любое имя, но и о том, как ему с таким именем жить.
«Если он вырастет таким же сумасшедшим, как родители, он может себе поменять имя на Пистелина», — объяснил парламентарий.
Ранее в Общественной палате предложили ограничить возможность давать детям «неблагозвучные» имена или называть их «неодушевленными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее», а также создать на «Госуслугах» сервис по подбору имени ребёнку из списка «традиционных». Если желаемого имени в списке не окажется, то родителям предлагается обратиться в МФЦ и отдельно его зарегистрировать, получив согласие регионального детского омбудсмена.