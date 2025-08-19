В ГД предложили отправлять к психологам родителей за странные детские имена

«Это очень щепетильный момент, поскольку называть ребенка — это право родителей. Другое дело, если имя не соответствует традиции. Например, какой-то умник хочет назвать ребенка, например, Пистелиной, то в таком случае нужно предлагать родителям побеседовать с психологом, чтобы понять их порыв. Возможно родители имели какой-то порочный след в своей жизни, связанный с употреблением, например, каких-то препаратов. Я уверен, что любой нормальный человек, заблуждающийся в отношении имени своего ребёнка, после нормальных аргументов не будет желать зла и называть сына Люцифером», — объяснил парламентарий.