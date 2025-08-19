Теннисист Янник Синнер снялся с финального матча турнира ATP в Цинциннати

По ходу встречи Синнер вызвал медиков и принял решение прекратить борьбу. Итальянец ранее демонстрировал впечатляющую серию из 26 побед, что добавляло интригу финальному противостоянию и влияло на борьбу за лидерство в мировом рейтинге ATP.
«Мне очень, очень жаль, что я вас разочаровал, (но. — Прим. Life.ru) с вчерашнего дня я чувствовал себя не очень хорошо. Я думал, что ночью мне станет лучше, но стало ещё хуже. Я пытался выйти на корт, пытался сыграть хотя бы небольшой матч, но не смог больше, поэтому мне очень жаль», — сказал Синнер болельщикам.
Победа позволила Алькарасу увеличить отрыв от Синнера до 1890 очков в рейтинге PIF ATP Live Race To Turin. Восьмой титул Masters 1000 сделал его вторым по числу таких побед после Джоковича (40).
А ранее в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Жасмин Паолини из Италии. Теперь Паолини предстоит встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Паолини, занимающая девятое место в рейтинге WTA, имеет в своём арсенале три победы на турнирах WTA в одиночном разряде.