Теннисист Янник Синнер снялся с финального матча турнира ATP в Цинциннати

«Мне очень, очень жаль, что я вас разочаровал, (но. — Прим. Life.ru) с вчерашнего дня я чувствовал себя не очень хорошо. Я думал, что ночью мне станет лучше, но стало ещё хуже. Я пытался выйти на корт, пытался сыграть хотя бы небольшой матч, но не смог больше, поэтому мне очень жаль», — сказал Синнер болельщикам.