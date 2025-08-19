У части жителей Красноярска с 22 августа отключат холодную воду

Октябрьский район (в том числе микрорайоны Удачный, Горный, Славянский, Овинный, Плодово-Ягодная станция, ДСНТ «Отдых-1», СТ «Отдых-2», «Калина», «Инвалид-1», ТСН «Отдых», ДНТ «Мираж»); часть Железнодорожного района (до железной дороги со стороны Октябрьского района, улицы Озёрная, Северо-Енисейская, Маерчака (от ул. Красной Гвардии в сторону ул. Калинина)); часть Центрального района (пос. СВЭМ, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская (от ул. Калинина в сторону пос. Солонцы), ул. Промысловая, ул. Караульная, 1−37); микрорайоны «НОВАЛЭНД», «Живём», деревни Минино и Бугачево, посёлок Шамони.