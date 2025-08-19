Стало известно о создании распадющегося в воде пластика без микроследа

Ключевое свойство инновации: полимер подвержен биораспаду не только в воде, но и в почвенных условиях. Лабораторные испытания подтвердили: фрагмент размером 5 см полностью дезинтегрируется в грунте в течение 200 часов. Решение критически значимо для Японии, где пластик превалирует в производстве упаковки.