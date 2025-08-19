Родственники Баскова скопили многомиллиардный долг

Бывшие тесть и теща Баскова задолжали более 17 миллиардов рублей.
Бывшие тесть и теща российского певца Николая Баскова — Евгения и Борис Шпигели — накопили долги на сумму более 17,1 миллиарда рублей. Это следует из материалов судебных приставов.
Согласно данным, большая часть задолженности — свыше 16,2 миллиарда рублей — связана с взысканием по иску Генпрокуратуры РФ. Оставшиеся суммы, превышающие 900 миллионов рублей, сформировались из долгов за неуплату налогов, коммунальных платежей и других имущественных взысканий. Данные приставов приводит РИА Новости.
В документах указано, что Евгения Шпигель должна почти 1 миллион рублей по налогам и коммуналке, а также более 202 миллиона рублей по другим имущественным искам в пользу физических и юридических лиц. Помимо этого, на ней числится уголовный штраф в размере 149,7 миллиона рублей. Борис Шпигель по коммунальным и налоговым платежам задолжал 370,5 тысячи рублей, также ему назначены процессуальные издержки в пользу государства в 400 тысяч рублей и уголовный штраф в 449,7 миллиона рублей.
Взысканием долгов занимаются судебные приставы Москвы и Главное межрегиональное управление ФССП РФ, которое ведет особо важные исполнительные производства. В 2024 году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы за передачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже Шпигель был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, однако обязан выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей. Кроме того, суд в Пензе постановил взыскать с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и ряда компаний почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства.