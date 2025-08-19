Родственники Баскова скопили многомиллиардный долг

В документах указано, что Евгения Шпигель должна почти 1 миллион рублей по налогам и коммуналке, а также более 202 миллиона рублей по другим имущественным искам в пользу физических и юридических лиц. Помимо этого, на ней числится уголовный штраф в размере 149,7 миллиона рублей. Борис Шпигель по коммунальным и налоговым платежам задолжал 370,5 тысячи рублей, также ему назначены процессуальные издержки в пользу государства в 400 тысяч рублей и уголовный штраф в 449,7 миллиона рублей.