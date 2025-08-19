Названа стоимость набора канцелярии в школу в этом году

Согласно исследованию, наибольший рост цен зафиксирован на рюкзаки — их средняя стоимость увеличилась на 31% и достигла 2 654 рублей. Чернографитовый карандаш подорожал на 12%, до 29 рублей, а набор тетрадей — на 8%, до 438 рублей. Набор из двух клей-карандашей в среднем стоил 188 рублей (+11%), комплект обложек для тетрадей и учебников — 301 рубль (+12%), набор шариковых ручек — 248 рублей (+4%). Цена дневника осталась на уровне прошлого года — 244 рубля.