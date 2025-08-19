В Иркутске реконструкция очистных сооружений начнется в 2026 году

В 2026 году стартует масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) на левом берегу Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, проект уже одобрен Минприроды России и будет реализован в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
18 августа губернатор Игорь Кобзев вместе с депутатом Госдумы Сергеем Теном, мэром Русланом Болотовым и главой городской Думы Евгением Стекачевым осмотрел действующие КОС. На встрече с работниками «Водоканала» глава региона отметил их вклад благодарственными письмами.
— Стоимость проекта — 28 миллиардов рублей, из них 11,1 млрд — средства области. Это важный шаг для экологии: снизим вред водным ресурсам, улучшим жизнь людей и создадим современную инфраструктуру для будущего. Работа предстоит большая, но результат того стоит, — подчеркнул Игорь Кобзев.
КОС левого берега работают с 1965 года, их износ превышает 80%. Реконструкция увеличит мощность очистных и улучшит качество воды. Проект разделен на две очереди: первая (2026−2030 гг.) включает три этапа.
Также в городе завершится реконструкция 22 км канализационных сетей правого берега. С 2026 года специалисты возьмутся за левый берег. К 2032 году мощность КОС вырастет с 170 до 255 тыс. кубометров в сутки. Губернатор отметил, что в ближайшие годы модернизация коснется не только Иркутска, но и других районов области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске возобновили реставрацию Дома актера.