В Иркутске реконструкция очистных сооружений начнется в 2026 году

Также в городе завершится реконструкция 22 км канализационных сетей правого берега. С 2026 года специалисты возьмутся за левый берег. К 2032 году мощность КОС вырастет с 170 до 255 тыс. кубометров в сутки. Губернатор отметил, что в ближайшие годы модернизация коснется не только Иркутска, но и других районов области.