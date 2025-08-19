Акантамеба, из-за которой у военкора Дмитрия Стешина в Донецке развилось редкое заболевание глаз, в основном содержится на пляжах и в грязных водоемах. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.
Ранее Стешин сообщал, что у него врачи выявили редкое заболевание глаз. Речь идет об акантамебном кератите, который вызывают амебы. По его словам, он столкнулся с недугом после того, как принял душ из ведра в Донецке. Он уточнил, что нагревал воду в сосуде на солнце из-за проблем с водоснабжением в городе.
«Акантамеба обычно содержится в джакузи, в которой не меняют воду, плохо хлорируют, также она содержится на пляжах, где большое количество людей, в грязных водоемах. Этот возбудитель вызывает кератит, который воздействует не только на роговицу, но и другие структуры глаза. Симптомы — боль, светобоязнь, блефароспазм и так далее. В результате этого заболевания человек может стать инвалидом — потерять зрение. То есть человек будет видеть свет, может быть, будет видно силуэт. Такой человек не сможет ходить самостоятельно по улице, если поражены оба глаза. Для борьбы с инфекцией принимается целый комплекс лечения», — сказал собеседник издания.
До этого Стешин рассказал aif.ru о распространении редкого заболевания глаз в Донецке. По его словам, Вооруженные силы Украины постоянно наносили удары по фильтровальной станции, чтобы оставить город без воды.