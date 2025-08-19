Врач Куренков сказал об амебе, которая заразила Донецк из-за дефицита воды

«Акантамеба обычно содержится в джакузи, в которой не меняют воду, плохо хлорируют, также она содержится на пляжах, где большое количество людей, в грязных водоемах. Этот возбудитель вызывает кератит, который воздействует не только на роговицу, но и другие структуры глаза. Симптомы — боль, светобоязнь, блефароспазм и так далее. В результате этого заболевания человек может стать инвалидом — потерять зрение. То есть человек будет видеть свет, может быть, будет видно силуэт. Такой человек не сможет ходить самостоятельно по улице, если поражены оба глаза. Для борьбы с инфекцией принимается целый комплекс лечения», — сказал собеседник издания.