Актер Гранкин «Литейного» перед смертью разослал сообщения из реанимации

«Все получили от него последние SMS. Это могли быть просто “привет” и смайлики, пожелания радости, любви, мира, добра, света, счастья. Короткие, но яркие сообщения. Он всегда хотел видеть этот мир с чем-то ярким, добавлял к своей одежде какой-то цветной элемент, будь то значок, будь то шарф, некий выделяющийся символ, не хотел быть серым, тем более в нашей пасмурной погоде в Санкт-Петербурге», — отметил сын актера.