Актер Гранкин «Литейного» перед смертью разослал сообщения из реанимации

Российский актер сериалов и дубляжа Дмитрий Гранкин мог понимать, что умирает, разослал из реанимации близким сообщения. О чем актер написал своим друзьям, aif.ru рассказал его сын Михаил.
«Все получили от него последние SMS. Это могли быть просто “привет” и смайлики, пожелания радости, любви, мира, добра, света, счастья. Короткие, но яркие сообщения. Он всегда хотел видеть этот мир с чем-то ярким, добавлял к своей одежде какой-то цветной элемент, будь то значок, будь то шарф, некий выделяющийся символ, не хотел быть серым, тем более в нашей пасмурной погоде в Санкт-Петербурге», — отметил сын актера.
Дмитрий Гранкин был с 2018 года на диализе. За несколько дней до смерти он сам вызвал скорую помощь, почувствовал себя хуже. 12 августа он умер в Елизаветинской больнице.
Актер снимался в кино и играл в театре с детства. Его первым фильмом стал «Воскресный папа». Гранкин снялся в известных российских сериалах «Филин», «Женское дело», «Бандитский Петербург», «Невский», «Шеф», «Ментовские войны», «Литейный» и других.