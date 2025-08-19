Супруге президента США Дональда Трампа Мелании стоит увидеть памятник погибшим детям в Донецке и Луганске, заявила aif.ru жительница Луганска Фаина Савенкова, 11 лет живущая под обстрелами ВСУ.
«Я бы только отвела Меланию к памятнику погибшим детям в Донецке и Луганске. Я думаю, в таком месте любой здравомыслящий человек все понимает без слов», — сказала она.
Фаина считает, что Трамп и его супруга вряд ли приедут в Донбасс, чтобы увидеть своими глазами, что Киев сделал с ДНР и ЛНР.
Ранее Савенкова в письме первой леди США указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила ее помочь остановить эту трагедию.
