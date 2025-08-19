Ричмонд
Мотоэксперт ответил, как собрали «Урал», подаренный жителю Аляски от Путина

Подарок от Путина получил американец Марк Уоррен.

Источник: Аргументы и факты

Подаренный жителю Аляски Марку Уоррену от президента России Владимира Путина мотоцикл «Урал» собрали примерно за два часа. Мотоиспытатель и байкер Сергей Лежнев в беседе с aif.ru рассказал, как это стало возможным.

Напомним, Путин через дипломатов подарил американцу новый мотоцикл «Урал». У него было похожее транспортное средство, но старого образца.

Незадолго до этого Уоррен пожаловался журналистам, что не может найти запчасти для своего мотоцикла из-за антироссийских санкций. Подарок в сжатые сроки собрали на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области.

«За два часа вполне могли собрать, если речь идет о сборке в рамках завода. Просто одновременно одни занимались двигателем, другие собирали еще что-то и так по частям могли быстро собрать», — отметил эксперт.

Ранее мотоиспытатель «Уралов» назвал экзотическим подарок Путина жителю Аляски.

