Мотоэксперт ответил, как собрали «Урал», подаренный жителю Аляски от Путина

Подаренный жителю Аляски Марку Уоррену от президента России Владимира Путина мотоцикл «Урал» собрали примерно за два часа. Мотоиспытатель и байкер Сергей Лежнев в беседе с aif.ru рассказал, как это стало возможным.
Напомним, Путин через дипломатов подарил американцу новый мотоцикл «Урал». У него было похожее транспортное средство, но старого образца.
Незадолго до этого Уоррен пожаловался журналистам, что не может найти запчасти для своего мотоцикла из-за антироссийских санкций. Подарок в сжатые сроки собрали на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области.
«За два часа вполне могли собрать, если речь идет о сборке в рамках завода. Просто одновременно одни занимались двигателем, другие собирали еще что-то и так по частям могли быстро собрать», — отметил эксперт.
Ранее мотоиспытатель «Уралов» назвал экзотическим подарок Путина жителю Аляски.