Трамп прервал переговоры с Зеленским ради звонка Путину: В Кремле раскрыли детали срочного ночного разговора с Москвой

Владимир Путин в очередной раз подчеркнул важность усилий, которые предпринимает Дональд Трамп лично, для поиска решений, которые могли бы привести к долгосрочному урегулированию на Украине. Кроме того, президент России поблагодарил главу Белого дома за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также за достигнутый в ходе переговоров прогресс по урегулированию конфликта на Украине.