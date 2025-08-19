Ричмонд
Трамп прервал переговоры с Зеленским ради звонка Путину: В Кремле раскрыли детали срочного ночного разговора с Москвой

Трамп 40 минут говорил по телефону с Путиным во время встречи с Зеленским в США.

Источник: Комсомольская правда

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около 40 минут. Глава Белого дома проинформировал о завершившихся переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами нескольких европейских стран. Об этом на брифинге сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Дональд Трамп проинформировал своего российского коллегу о завершившихся переговорах с Владимиром Зеленским. Лидеры России и США поговорили откровенно и конструктивно, добавил помощник Путина, беседа продолжалась примерно 40 минут.

Владимир Путин в очередной раз подчеркнул важность усилий, которые предпринимает Дональд Трамп лично, для поиска решений, которые могли бы привести к долгосрочному урегулированию на Украине. Кроме того, президент России поблагодарил главу Белого дома за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также за достигнутый в ходе переговоров прогресс по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, Путин и Трамп поддержали идею прямых переговоров между делегациями РФ и Украины.

«Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — отметил Юрий Ушаков.

Также лидеры РФ и США договорились тесно контактировать не только по украинскому урегулированию, но и другим актуальным вопросам международной и двухсторонней повестки дня.

Затем президент США сообщил европейским лидерам о намерении провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной уже менее чем через неделю — 22 августа.

По окончании встречи с европейцами президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что уже начал подготовку встречи президента России Владимира Путина с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским, за которой, как планируется, последуют трехсторонние переговоры РФ, США и Украины.

Зеленский, в свою очередь, впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. По его словам, если Киев начнет ставить глобальные условия по поводу встречи, то и у российской стороны появится сто условий. Поэтому о них лучше совсем отказаться.

