Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минздрава поручила утвердить новое школьное меню

Акмарал Альназарова поручила утвердить школьное меню в соответствии с новым Стандартом питания, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года и направлен на обеспечение сбалансированного и полноценного питания, отвечающего возрастным потребностям детей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Министерство просвещения РК

Поручение было озвучено 18 августа, когда министр уделила особое внимание вопросам профилактики анемии среди школьников. Ведь по результатам профилактических осмотров установлено, что у школьников наиболее часто встречаются кариес и анемия. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Министр отметила, что для создания безопасных условий обучения и сохранения здоровья детей местные исполнительные органы должны обеспечить системный санитарно-эпидемиологический контроль в школах.

Необходимо усилить организацию медицинской помощи учащимся, решить вопрос кадрового обеспечения, повышения квалификации школьных медсестер и укрепления материально-технической базы медицинских пунктов. Каждый медицинский пункт школы закреплен за поликлиникой по территориальному принципу. Для оказания медицинской помощи на каждого школьника выделяется достаточное финансирование.

подчеркнула Альназарова