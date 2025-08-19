Глава Минздрава поручила утвердить новое школьное меню

Поручение было озвучено 18 августа, когда министр уделила особое внимание вопросам профилактики анемии среди школьников. Ведь по результатам профилактических осмотров установлено, что у школьников наиболее часто встречаются кариес и анемия. Об этом передает пресс-служба ведомства.