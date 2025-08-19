Ричмонд
Зеленский допустил переговоры с Россией без предварительного прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения переговоров с Россией без предварительного прекращения огня. Об этом он сообщил на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС в Белом доме, трансляцию вел YouTube-канал его офиса.

Зеленский отметил, что выдвижение «глобальных условий» со стороны Киева может спровоцировать встречные требования со стороны Москвы.

Он также подчеркнул необходимость встречи для обсуждения путей завершения конфликта.

— Без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны, — заявил Зеленский.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

Незадолго до саммита появились сообщения о том, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже Зеленский отверг это предложение.

