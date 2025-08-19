Зеленский допустил переговоры с Россией без предварительного прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения переговоров с Россией без предварительного прекращения огня. Об этом он сообщил на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС в Белом доме, трансляцию вел YouTube-канал его офиса.