«Ножом в спину» Новосибирец пойдет под суд за убийство сожительницы

Трагедия развернулась в июне 2025 года в одной из квартир в Кировском районе. 40-летняя пострадавшая скончалась на месте.

Следователи Кировского района Новосибирска завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Ему инкриминируют совершение преступления, квалифицированного по статье 105, части 1 УК РФ (умышленное убийство).

Согласно материалам следствия, в июне 2025 года в квартире, расположенной в Кировском районе Новосибирска, между обвиняемым, находившимся в нетрезвом состоянии, и его сожительницей возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина, вооружившись ножом, нанес женщине удар в спину. Полученная травма оказалась смертельной, и 40-летняя женщина скончалась на месте.

Следствием собраны все необходимые доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, передано в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.