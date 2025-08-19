«Ножом в спину» Новосибирец пойдет под суд за убийство сожительницы

Согласно материалам следствия, в июне 2025 года в квартире, расположенной в Кировском районе Новосибирска, между обвиняемым, находившимся в нетрезвом состоянии, и его сожительницей возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина, вооружившись ножом, нанес женщине удар в спину. Полученная травма оказалась смертельной, и 40-летняя женщина скончалась на месте.