Дом актёра в Иркутске начал восстанавливать подрядчик из Красноярска

Дом актёра — это усадьба Бутиных. Объект является памятником архитектуры 19 века. Работы начались в 2022 году за счет денег из областного бюджета. Изначально реставрация Дома актёра составляла 181 миллион рублей. Первый подрядчик принялся за работу без предоплаты. Возвели цокольный этаж, и площадь увеличилась до 976 квадратных метров. Но вскоре у компании начались финансовые трудности. В 2024 году расторгли договор с подрядчиком.