Дом актёра в Иркутске начал восстанавливать подрядчик из Красноярска

Дом актёра в Иркутске — это усадьба Бутиных и является памятником архитектуры 19 века.

Источник: Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В Иркутске продолжили реставрацию Дома актёра после смены подрядчика. Об этом irk.aif.ru сообщили в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

«На объект зашел новый подрядчик, на строительной площадке вновь закипела работа», — рассказали в службе.

Дом актёра — это усадьба Бутиных. Объект является памятником архитектуры 19 века. Работы начались в 2022 году за счет денег из областного бюджета. Изначально реставрация Дома актёра составляла 181 миллион рублей. Первый подрядчик принялся за работу без предоплаты. Возвели цокольный этаж, и площадь увеличилась до 976 квадратных метров. Но вскоре у компании начались финансовые трудности. В 2024 году расторгли договор с подрядчиком.

Сейчас стоимость работ объекта составляет 210 миллионов рублей. Сейчас к работам приступил подрядчик из Красноярска. Работы планируют завершить 1 июля 2026 года.