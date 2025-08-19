Шурыгин сказал о применяемых ВС РФ дистанционно управляемых боевых модулях

«Дистанционно управляемые платформы достаточно много применяются сейчас в боевых действиях. У нас такие системы есть — те, которые имеют противотанковые комплексы, те, которые умеют минировать. Также есть транспортные, разведывательные и прочие. То есть это все дистанционно управляемые модули. Роботы — это автономные системы, которые находят цели и сами прокладывают себе дорогу. Роботов нет ни у кого на данный момент. Сейчас боевые действия на Украине являются фактически презентацией управляемых систем, как раньше было с танками и самолетами. Говорить об эффективности сложно, потому что они всегда применяются в конкретной ситуации. Где-то они себя показывают хорошо, где-то не очень, то есть идет подбор условий, при которых они будут применяться», — сказал собеседник издания.