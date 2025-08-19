Ричмонд
Над Ростовской областью сбит беспилотник

Силы российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Как отметил глава области, пострадавших при вражеской атаке нет.

