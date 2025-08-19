В Перми возобновили движение трамваев по улице Мира

В комментариях в телеграм-канале главы Перми Эдуарда Соснина часть пермяков выразила радость от возвращения трамваев: это позволит немного разгрузить переполненные автобусы, следующие из Индустриального района в сторону центра города. Тем не менее многие обратили внимание, что возвращения трамваев ждут и за пределами участка между Стахановским кольцом и школой № 107 — например, в Осенцах.