В Перми возобновили движение трамваев по улице Мира

Трамваи снова курсируют по улице Мира в Перми, следует из данных онлайн-расписания на сайте городского департамента транспорта.
Ранее в администрации Перми сообщили, что движение трамваев между остановками «Школа № 107» и «Стахановское кольцо» на улице Мира возобновится утром 19 августа. По состоянию на 07:30 на этом участке действительно были трамваи — по одному вагону маршрута № 12 в каждом направлении.
В комментариях в телеграм-канале главы Перми Эдуарда Соснина часть пермяков выразила радость от возвращения трамваев: это позволит немного разгрузить переполненные автобусы, следующие из Индустриального района в сторону центра города. Тем не менее многие обратили внимание, что возвращения трамваев ждут и за пределами участка между Стахановским кольцом и школой № 107 — например, в Осенцах.
Ознакомиться с расписанием общественного транспорта и отследить его движение в режиме реального времени можно на сайте дептранса Перми.