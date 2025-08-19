Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Гаврилова: Седокова даст показания по самоубийству Тиммы онлайн

Латвийская прокуратура возобновила уголовное дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы.

Источник: Аргументы и факты

Анну Седокову вызовут на допрос в Латвию по делу о доведении до самоубийства ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила в беседе с aif.ru адвокат семьи Маргарита Гаврилова.

Она рассказала, что латвийская прокуратура после обжалования отменила постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

«Мы направили заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Седоковой. Данное заявление приобщили к материалам уголовного дела, которое уже ведется, с целью проверки установления личной причастности Седоковой к имеющемуся событию», — объяснила адвокат.

Гаврилова отметила, что если Седокова не явится на допрос, то в ее отношении применят определенные санкции, ей могут закрыть въезд в Евросоюз.

«С высокой долей вероятности без очной явки на допрос она может ограничиться опросом на территории страны проживания в присутствии нотариуса и адвоката. То есть те же самые вопросы следователи зададут ей дистанционно», — уточнила адвокат.

По словам Гавриловой, в дальнейшем правоохранительными органами будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза доведение до самоубийства и установление роли Седоковой в этом трагическом случае.

Напомним, тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы было найдено в Москве утром 17 декабря 2024 года. Следственная проверка установила, что спортсмен покончил с собой. За неделю до трагедии Тимма и Седокова официально развелись.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше