Адвокат Гаврилова: Седокова даст показания по самоубийству Тиммы онлайн

Анну Седокову вызовут на допрос в Латвию по делу о доведении до самоубийства ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила в беседе с aif.ru адвокат семьи Маргарита Гаврилова.
Она рассказала, что латвийская прокуратура после обжалования отменила постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
«Мы направили заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Седоковой. Данное заявление приобщили к материалам уголовного дела, которое уже ведется, с целью проверки установления личной причастности Седоковой к имеющемуся событию», — объяснила адвокат.
Гаврилова отметила, что если Седокова не явится на допрос, то в ее отношении применят определенные санкции, ей могут закрыть въезд в Евросоюз.
«С высокой долей вероятности без очной явки на допрос она может ограничиться опросом на территории страны проживания в присутствии нотариуса и адвоката. То есть те же самые вопросы следователи зададут ей дистанционно», — уточнила адвокат.
По словам Гавриловой, в дальнейшем правоохранительными органами будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза доведение до самоубийства и установление роли Седоковой в этом трагическом случае.
Напомним, тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы было найдено в Москве утром 17 декабря 2024 года. Следственная проверка установила, что спортсмен покончил с собой. За неделю до трагедии Тимма и Седокова официально развелись.