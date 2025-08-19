«Сферум» интегрируется в национальный мессенджер МАХ

Коммуникационный сервис «Сферум» при поддержке Минпросвещения успешно завершил интеграцию в национальный мессенджер МАХ. Об этом было объявлено на «Всероссийском совещании региональных министров образования».
Запуск образовательного пространства запланирован на 2025−2026 учебный год. Особый акцент сделан на безопасности и приватности.
В национальном мессенджере будут реализованы ключевые функции «Сферума», а также предусмотрена интеграция с электронными дневниками и другими образовательными сервисами. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что это значительный шаг на пути к созданию единой цифровой образовательной среды.
— Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями, — объяснил министр.
«Сферум» запустится в национальном мессенджере поэтапно. С 25 августа образовательное пространство станет доступным для пользователей шести пилотных регионов: республик Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирской, Тверской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. С 15 сентября «Сферум» постепенно откроется для остальных регионов России. Специальный чат-бот «Сферум» поможет пользователям настроить учебный профиль и изучить новые функции мессенджера, говорится на сайте ведомства.
Ранее 64 процента россиян поддержали создание государственного мессенджера Max. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился в середине июля: в нем приняли участие две тысячи совершеннолетних россиян.