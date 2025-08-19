«Сферум» интегрируется в национальный мессенджер МАХ

«Сферум» запустится в национальном мессенджере поэтапно. С 25 августа образовательное пространство станет доступным для пользователей шести пилотных регионов: республик Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирской, Тверской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. С 15 сентября «Сферум» постепенно откроется для остальных регионов России. Специальный чат-бот «Сферум» поможет пользователям настроить учебный профиль и изучить новые функции мессенджера, говорится на сайте ведомства.