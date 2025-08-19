Стало известно о разработке механизма подтверждения возраста онлайн в РФ

В Центре уточнили, что вносимые в постановление изменения связаны с подготовкой к запуску этого сервиса. Предполагается, что для верификации возраста будет задействовано несколько государственных платформ (Единая биометрическая система, Единая система идентификации и аутентификации), а также мессенджер Max.