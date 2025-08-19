Стало известно о разработке механизма подтверждения возраста онлайн в РФ

В Центре биометрических технологий (ЦБТ), операторе Единой биометрической системы, сообщили о разработке в России специального сервиса для верификации возраста при покупке товаров, имеющих возрастные ограничения. Этот инструмент создается как альтернатива необходимости предъявлять паспорт, передает «ТАСС».
Соответствующий проект правительственного постановления уже размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
В пресс-службе ЦБТ пояснили, что создается цифровой инструмент для подтверждения возраста покупателя. Он призван стать одной из возможностей вместо демонстрации паспортных данных.
В Центре уточнили, что вносимые в постановление изменения связаны с подготовкой к запуску этого сервиса. Предполагается, что для верификации возраста будет задействовано несколько государственных платформ (Единая биометрическая система, Единая система идентификации и аутентификации), а также мессенджер Max.
Сейчас, как добавили представители ЦБТ, идет доработка алгоритма взаимодействия пользователя с сервисом и продолжаются интеграционные испытания.
Читайте также: В Липецкой области появились электронные удостоверения многодетной семьи.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.