Умерший актер Гранкин из «Бандитского Петербурга» был 7 лет на гемодиализе

Известный актер российских сериалов и дубляжа Дмитрий Гранкин в 2018 году получил первую группу инвалидности из-за болезни почек. По словам его сына Михаила, последние семь лет Гранкин был на гемодиализе.
«В 2018 году у него диагностировали почечную недостаточность. В Мариинской больнице провели операцию в срочном порядке. Он получил первую группу инвалидности и три раза в неделю ходил на гемодиализ», — рассказал aif.ru Гранкин-младший.
Несмотря на тяжелое заболевание, актер продолжал работать. Он снимался в сериалах, участвовал в дубляже фильмов, организовывал праздники.
«Потом случился инсульт. Это было в конце 2023 года. Случился инсульт, тоже достаточно сильно ударил, но как очень сильный внутренне человек, и с ним справился. Вел здоровый образ жизни, был всегда в движении, в творчестве», — отметил сын актера.
Дмитрий Гранкин умер 12 августа на 49-м году жизни. Актер начал снимать еще в детстве. Его первой картиной стал фильм «Воскресный папа». Гранкин снимался в известных российских сериалах «Филин», «Женское дело», «Ментовские войны», «Шеф», «Невский», «Бандитский Петербург», «Литейный» и других. Также он известен как актер дубляжа. Его голосом говорит Хантер в фильме Вима Вендерса «Париж, Техас», Рон Так-Себе в сериале «Ким Пять-с-плюсом» и Хэмми в «Лесной братве».