Умерший актер Гранкин из «Бандитского Петербурга» был 7 лет на гемодиализе

Дмитрий Гранкин умер 12 августа на 49-м году жизни. Актер начал снимать еще в детстве. Его первой картиной стал фильм «Воскресный папа». Гранкин снимался в известных российских сериалах «Филин», «Женское дело», «Ментовские войны», «Шеф», «Невский», «Бандитский Петербург», «Литейный» и других. Также он известен как актер дубляжа. Его голосом говорит Хантер в фильме Вима Вендерса «Париж, Техас», Рон Так-Себе в сериале «Ким Пять-с-плюсом» и Хэмми в «Лесной братве».