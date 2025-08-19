Новосибирские приставы помогли работнице АЗС вернуть свою зарплату

Ранее жительница Новокузнецка работала оператором на автозаправочной станции. Впоследствии выяснилось, что в течение ряда месяцев ей выплачивали зарплату в размере, меньшем положенного. Она подала иск в суд, который обязал работодателя выплатить долг по зарплате, проценты за несвоевременную выплату и компенсацию морального ущерба. Судебное решение о взыскании задолженности было передано в службу судебных приставов.