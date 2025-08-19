Новосибирские приставы помогли работнице АЗС вернуть свою зарплату

Заработная плата выплачивалась сибирячке в меньшем размере, чем полагалась. Женщина обратилась в суд и смогла добиться своего. Речь идет про 170 тысяч рублей.
В Новосибирске благодаря вмешательству судебных приставов экс-сотрудница АЗС смогла добиться выплаты задолженности по заработной плате.
Ранее жительница Новокузнецка работала оператором на автозаправочной станции. Впоследствии выяснилось, что в течение ряда месяцев ей выплачивали зарплату в размере, меньшем положенного. Она подала иск в суд, который обязал работодателя выплатить долг по зарплате, проценты за несвоевременную выплату и компенсацию морального ущерба. Судебное решение о взыскании задолженности было передано в службу судебных приставов.
Судебный пристав-исполнитель проинформировал руководство организации о начале исполнительного производства и необходимости погашения задолженности, а также предупредил о наступлении уголовной ответственности в соответствии со ст. 315 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения судебного решения).
В результате действий судебных приставов с бывшей сотрудницей АЗС произвели полный расчет, выплатив ей более 170 тысяч рублей в качестве погашения долга по заработной плате.