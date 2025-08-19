Офтальмолог Куренков рассказал о рисках заражения глаз амебой

Ранее Стешин сообщал, что у него врачи выявили редкое заболевание глаз. Речь идет об акантамебном кератите, который вызывают амебы. По его словам, он столкнулся с недугом после того, как принял душ из ведра в Донецке. Он уточнил, что нагревал воду в сосуде на солнце из-за проблем с водоснабжением в городе.