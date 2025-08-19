Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офтальмолог Куренков рассказал о рисках заражения глаз амебой

Врач отметил, что акантамеба является возбудителем, который вызывает кератит.

Источник: Аргументы и факты

В большинстве случаев акантамеба, из-за которой у военкора Дмитрия Стешина в Донецке развилось редкое заболевание глаз, попадает в организм из-за нарушения правил ношения и ухода за контактными линзами. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.

Ранее Стешин сообщал, что у него врачи выявили редкое заболевание глаз. Речь идет об акантамебном кератите, который вызывают амебы. По его словам, он столкнулся с недугом после того, как принял душ из ведра в Донецке. Он уточнил, что нагревал воду в сосуде на солнце из-за проблем с водоснабжением в городе.

«Акантамеба является возбудителем, который вызывает кератит, поражающий не только роговицу, но и другие структуры глаза. Поэтому при такой инфекции достаточно интенсивное лечение, очень сложное. Особенно много пациентов, которые приезжают после каких-то экзотических стран или курортной зоны. Инфекционное заболевание, вызванное акантамебами, в подавляющем большинстве случаев связано с нарушением правил ношения и ухода за контактными линзами», — сказал собеседник издания.

До этого Стешин рассказал aif.ru о распространении редкого заболевания глаз в Донецке. По его словам, Вооруженные силы Украины постоянно наносили удары по фильтровальной станции, чтобы оставить город без воды.