В Башкирии ожидаются дожди с грозами и похолодание до +15

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, днем 19 августа осадки ожидаются по всей республике: кратковременные, с грозами в отдельных районах, возможен и град. По данным Башгидрометцентра, в дневные часы потеплеет до +23…+28 градусов.