В Башкирии ожидаются дожди с грозами и похолодание до +15

В Башкирии 19−21 августа пройдут дожди с грозами и градом.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, днем 19 августа осадки ожидаются по всей республике: кратковременные, с грозами в отдельных районах, возможен и град. По данным Башгидрометцентра, в дневные часы потеплеет до +23…+28 градусов.

В среду, 20 августа, ожидаются кратковременные, но интенсивные дожди с грозами, местами с градом. Ветер сменится с южного на северо-западный, будет умеренным, но временами сильным. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, днем похолодает до +15…+20 градусов.

В четверг, 21 августа, ночью возможны кратковременные дожди, днем осадков не предвидится. Ветер северо-западный, позже юго-восточный, умеренный, с порывами. Температура ночью +8…+13°, днем воздух прогреется до +19…+24°.

